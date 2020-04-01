Covid-19 уже в 52 самоуправлениях! Плюс 10 новых пациентов старше 60 лет

В Лиепае количество зарегистрированных зараженных возросло с 11 до 20 человек.

На данный момент большее количество зараженных Covid-19 находится в Риге - от 101 до 250 человек.

Количество зараженных в Юрмале составляет от 21 до 50, в Елгаве - от 11 до 20. В Озолниеках, Бабите, Кекаве, Саласпилсе, Гаркалне и Огре количество заболевших составляет от шести до 10 человек.

В последние сутки известно о новых 19 пациентах старше 60 лет с Covid-19. В возрастной группе от 50 до 59 лет - 18 новых случаев инфицирования. Наименьшее количество до сих пор известных пациентов с Covid-19 находятся в возрастной группе до 19 лет. Всего в Латвии таких 24.

Галерея: Палатки на территории Центра инфектологии, где можно сдать анализ на Covid-19