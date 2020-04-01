ВИДЕО ⟩ Серьёзная авария на Лиепайском шоссе. Водитель не остановился на знак STOP

Упомянутый перекресток не регулируется. Преимущество имеют те шоферы, которые едут по Лиепайскому шоссе. Те, кто подъезжает к шоссе со стороны Елгавы или Тукумса, должны остановиться у дорожного знака "Стоп".

Именно несоблюдение предписаний данного дорожного знака печально закончилось для водителей автомобиля Audi и микроавтобуса Renault. Легковой автомобиль, практически не тормозя, въехал в микроавтобус. Столкновение было неизбежно.

ФОТО: Кадр сюжета Degpunktā

Пассажир Audi рассказал журналистам TV3, что автомобиль следовал со стороны Тукумса, а перед перекрестком не сработали тормоза.

ФОТО: Кадр сюжета Degpunktā

"Мы объехали фуру, которая была перед нами, хотели тормозить. И этот микроавтобус нас просто снес", - добавил пассажир легкового автомобиля.

Водитель микроавтобуса, который после столкновения чудом смог удержать свой автомобиль, смог избежать каких-либо травм. Не пострадала и сидящая рядом дочка.

ФОТО: Кадр сюжета Degpunktā

"У него либо не сработали тормоза, либо он забыл на них нажать. У перекрестка стоял грузовой автомобиль. Я ехал со стороны Риги, и тут неожиданно из-за грузовика вылетает Audi. Я даже затормозить не успел... Я такого не ожидал. Я до этого посмотрел на радар - ехал со скоростью 90 километров в час", - рассказал водитель Renault Айгар.

ФОТО: Кадр сюжета Degpunktā

Скорее всего, расследование произошедшего пройдет быстро - водитель Audi свою вину не отрицает. Кроме того, у представителей правопорядка имеется достаточно доказательств - в микроавтобусе был установлен видеорегистратор.

Видео: Авария на Лиепайском шоссе. Сюжет Degpunktā (на латышском языке)