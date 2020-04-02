Уимблдон отменён впервые со Второй мировой войны

Организаторы Уимблдонского турнира официально объявили об отмене соревнований из-за пандемии коронавируса.
Изначально Уимблдон должен был состояться с 29 июня по 12 июля. Теперь было решено, что турнир пройдёт с 28 июня по 11 июля 2021 года.
Отметим, что Уимблдонский турнир не состоится впервые с 1945 года, когда он был отменён из-за Второй Мировой войны.
Напомним, что ранее организаторы "Ролан Гаррос" перенесил турнир с 25 мая на 20 сентября. US Open остаётся последним в этом году турниром "Большого шлема", который всё ещё не перенёс даты соревнований. Открытый чемпионат США должен состоятся с 24 августа по 13 сентября.