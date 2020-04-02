Уимблдон отменён впервые со Второй мировой войны

Изначально Уимблдон должен был состояться с 29 июня по 12 июля. Теперь было решено, что турнир пройдёт с 28 июня по 11 июля 2021 года.

Отметим, что Уимблдонский турнир не состоится впервые с 1945 года, когда он был отменён из-за Второй Мировой войны.