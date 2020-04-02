Чт, 2.04.2020
Сейчас нет никакой торжественной церемонии. С учетом особенностей нашего помещения мы можем принимать по одному человеку - сначала заходит жених или невеста, далее по одному - свидетели. Инесе Бумбиере-Каже, руководитель Зиемельского отдела ЗАГСа Риги

Уимблдон отменён впервые со Второй мировой войны

ФОТО: USA Today Sports/Scanpix

Организаторы Уимблдонского турнира официально объявили об отмене соревнований из-за пандемии коронавируса.

Изначально Уимблдон должен был состояться с 29 июня по 12 июля. Теперь было решено, что турнир пройдёт с 28 июня по 11 июля 2021 года.

Отметим, что Уимблдонский турнир не состоится впервые с 1945 года, когда он был отменён из-за Второй Мировой войны.

Напомним, что ранее организаторы "Ролан Гаррос" перенесил турнир с 25 мая на 20 сентября. US Open остаётся последним в этом году турниром "Большого шлема", который всё ещё не перенёс даты соревнований. Открытый чемпионат США должен состоятся с 24 августа по 13 сентября.

Последние новости

НАВЕРХ