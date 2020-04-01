Преодолевать кризис из-за Covid-19 будут за средства из госбюджета Латвии

Такое решение в среду приняла рабочая группа по поддержке бизнеса и работников под руководством министра финансов Яниса Рейрса.

Рабочая группа поручила Министерству экономики разработать план восстановления экономики.

В свою очередь Министерство финансов создаст и будет руководить рабочей группой, состоящей из делегированных партнерами представителей, в которой будут рассматриваться дальнейшие предложения о распределении финансирования из фондов ЕС.

Для сокращения негативного воздействия эпидемии Covid-19 на экономику Кабинет министров уже принял ряд решений, в том числе:

решения об оплате больничных из госбюджета,

из госбюджета, продлении налоговых каникул для предпринимателей до трех лет,

для предпринимателей до трех лет, выплате пособий за простой в размере 75% от зарплаты, но не более 700 евро, работникам наиболее затронутых кризисом компаний. На пособия за простой могут претендовать также самозанятые лица и работники микропредприятий.

Ранее Рейрс заявил, что в Госказне достаточно средств для того, чтобы государство могло предоставить поддержку для устранения негативных последствий эпидемии Covid-19, идут поиски и других источников финансирования. В общей сложности размер поддержки для преодоления вызванного "Covid-19" кризиса уже приближается к трем миллиардам евро.