Ср, 1.04.2020
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Преодолевать кризис из-за Covid-19 будут за средства из госбюджета Латвии

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Прямые меры по преодолению вызванного распространением Covid-19 кризиса будут в основном финансироваться из госбюджета, а после кризиса экономика будет стимулироваться с помощью средств из фондов Европейского союза. 

Такое решение в среду приняла рабочая группа по поддержке бизнеса и работников под руководством министра финансов Яниса Рейрса.

Рабочая группа поручила Министерству экономики разработать план восстановления экономики.

В свою очередь Министерство финансов создаст и будет руководить рабочей группой, состоящей из делегированных партнерами представителей, в которой будут рассматриваться дальнейшие предложения о распределении финансирования из фондов ЕС.

Для сокращения негативного воздействия эпидемии Covid-19 на экономику Кабинет министров уже принял ряд решений, в том числе:

  • решения об оплате больничных из госбюджета,
  • продлении налоговых каникул для предпринимателей до трех лет,
  • выплате пособий за простой в размере 75% от зарплаты, но не более 700 евро, работникам наиболее затронутых кризисом компаний. На пособия за простой могут претендовать также самозанятые лица и работники микропредприятий.

Ранее Рейрс заявил, что в Госказне достаточно средств для того, чтобы государство могло предоставить поддержку для устранения негативных последствий эпидемии Covid-19, идут поиски и других источников финансирования. В общей сложности размер поддержки для преодоления вызванного "Covid-19" кризиса уже приближается к трем миллиардам евро.

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