Весь футбол в России приостановлен до 31 мая

Во вторник, 1 апреля, на заседании Бюро Исполкома РФС были приняты решения по поводу невозможности проведения футбольных матчей в условиях пандемии коронавируса.

На заседании было принято решение о приостановлении всех футбольных соревнований в России как минимум до 31 мая. Мера не касается спортивных соревнований по "интерактивному футболу", которые проводятся онлайн.

"На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня. Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает правительство нашей страны. Таким образом, с учётом доигровки чемпионата старт нового сезона будет перенесён на середину августа или середину сентября", - приводит слова президента РФС Александра Дюкова пресс-служба организации.