ФОТО ⟩ Девушка-боец UFC потренировалась полностью обнажённой

На размещённой фотографии спортсменка тренируется вместе с мужем Остином Вандерфордом у себя дома ввиду карантина. Оба супруга полностью обнажены, а их интимные места удачно прикрыты спортивными снарядами.

Многие пользователи Instagram задались вопросом, кто стал автором фото. В большинстве своём комментаторы с интересом восприняли данную публикацию и поблагодарили Пэйдж за положительные эмоции.

Не расстраивайтесь, посмотреть, как выглядит Пэйдж Ванзант с разных ракурсов, можно и на других фотографиях.