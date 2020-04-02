Чт, 2.04.2020
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ФОТО ⟩ Девушка-боец UFC потренировалась полностью обнажённой

Пэйдж Ванзант

ФОТО: instagram.com/paigevanzant

Американка Пэйдж Ванзант, которая выступает в UFC в женском наилегчайшем весовом дивизионе, опубликовала в Instagram пикантное фото с тренировки.

На размещённой фотографии спортсменка тренируется вместе с мужем Остином Вандерфордом у себя дома ввиду карантина. Оба супруга полностью обнажены, а их интимные места удачно прикрыты спортивными снарядами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Многие пользователи Instagram задались вопросом, кто стал автором фото. В большинстве своём комментаторы с интересом восприняли данную публикацию и поблагодарили Пэйдж за положительные эмоции.

Не расстраивайтесь, посмотреть, как выглядит Пэйдж Ванзант с разных ракурсов, можно и на других фотографиях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пэйдж Ванзант вытспуает в UFC с 2014 года. В последний раз она появлялась в октагоне в январе прошлого года, победив Рейчел Остович. Всего на счету 26-летней американки 8 победи и 4 поражения.

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