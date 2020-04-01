Рассказ Мартиньша: 22 дня болею Covid-19, а анализы до сих пор положительные

"Я до сих пор болен. Вчера сделал уже третью проверку и сегодня получил информацию, что результат снова положительный", - рассказал он.

Молодой человек отметил, что у него насморк: "В целом никаких симптомов. Да, иногда странное чувство в горле, но это не боль. Просто что-то немного странное".

Мартиньш болен уже 22 дня. В карантине находится 19 дней.

"Мой случай доказывает, что 14 дней в самоизоляции не всегда достаточно", - отмечает он.

Юноша указывает, что за все время связывался со своим семейным врачом "два или три раза", аргументируя это тем, что у него нет выраженных симптомов - "нечего лечить". "Просто жду, когда все это пройдет", - добавляет Мартиньш.

В пункт сдачи анализов в третий раз молодой человек отправился на личном автомобиле. "Сложно, когда все время находишься в неведении. Сначала думал, что поправлюсь за две недели. А сейчас появилось какое-то чувство безнадежности. Даже не знаю, чего я жду", - поделился он.

Примечательно, что третий анализ Мартиньш сдавал в день своего рождения.

Больше всего он хотел получить негативный результат - это, по его словам, было бы лучшим подарком. "У меня эксклюзивная вечеринка с самим собой", - шутит он.

Одновременно с этим Екабсонс говорит, что врачи не дают прогнозов о том, когда он может поправиться. На следующей неделе у него запланирована четвертая по счету проверка.

Мартиньш заразился Covid-19 в Испании, где находился по работе. Характерные симптомы он почувствовал спустя два дня. После возвращения в Латвию молодой человек предоставил компетентным службам всю необходимую информацию.