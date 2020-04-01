Рассказ Мартиньша: 22 дня болею Covid-19, а анализы до сих пор положительные

Мартиньш Екабсонс узнал, что он заражен Covid-19, после возвращения из Испании. Прошло уже более 20 дней, однако анализ на коронавирус до сих пор положительный. Об этом он рассказал передаче Panorāma Латвийского телевидения.
"Я до сих пор болен. Вчера сделал уже третью проверку и сегодня получил информацию, что результат снова положительный", - рассказал он.
Молодой человек отметил, что у него насморк: "В целом никаких симптомов. Да, иногда странное чувство в горле, но это не боль. Просто что-то немного странное".
Мартиньш болен уже 22 дня. В карантине находится 19 дней.
"Мой случай доказывает, что 14 дней в самоизоляции не всегда достаточно", - отмечает он.
Юноша указывает, что за все время связывался со своим семейным врачом "два или три раза", аргументируя это тем, что у него нет выраженных симптомов - "нечего лечить". "Просто жду, когда все это пройдет", - добавляет Мартиньш.
В пункт сдачи анализов в третий раз молодой человек отправился на личном автомобиле. "Сложно, когда все время находишься в неведении. Сначала думал, что поправлюсь за две недели. А сейчас появилось какое-то чувство безнадежности. Даже не знаю, чего я жду", - поделился он.
Примечательно, что третий анализ Мартиньш сдавал в день своего рождения.
Больше всего он хотел получить негативный результат - это, по его словам, было бы лучшим подарком. "У меня эксклюзивная вечеринка с самим собой", - шутит он.
Одновременно с этим Екабсонс говорит, что врачи не дают прогнозов о том, когда он может поправиться. На следующей неделе у него запланирована четвертая по счету проверка.
Мартиньш заразился Covid-19 в Испании, где находился по работе. Характерные симптомы он почувствовал спустя два дня. После возвращения в Латвию молодой человек предоставил компетентным службам всю необходимую информацию.
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