351 137 евро для 1372 работников: СГД выплачивает пособия за простой

До второй половины дня 1 апреля Служба государственных доходов выплатила пособия за простой 1372 работникам 329 компаний на общую сумму 351 137 евро.
СГД продолжает оценку заявлений, поданных компаниями. Список получателей пособий СГД публикует на своем сайте.
Подать заявки на получение пособий за простой за период с 14 по 31 марта 2020 года компании должны в электронной системе EDS до 25 апреля этого года. Впоследствии это нужно будет делать до 25 числа следующего месяца.
Как сообщалось, в пятницу, 27 марта, началась выплата пособий за простой.
Пособие за простой составляет 75% от прежней зарплаты работника, но не более 700 евро в месяц.
Пособие за простой не облагается подоходным налогом и с него не надо платить социальные взносы. Пособие может быть не предоставлено, если предприятие в указанный срок не подало годовой отчет, имело налоговый долг или объявлено неплатежеспособным.
Пособия также не будут выплачиваться за тех работников, которые начали трудовые отношения после 1 марта 2020 года.
31 марта Кабинет министров также поддержал предложение Министерства культуры о выплате пособий за простой самозанятым лицам, получателям авторских отчислений и работникам миропредприятий. Для самозанятых лиц и получателей авторских отчислений пособие будет составлять 75% от средних месячных доходов (за вычетом расходов) в последние два квартала, а работники микропредприятий смогут получать 50% от средних поступлений от хозяйственной деятельности в последние два квартала. У этой категории работников пособие за простой также не будет превышать 700 евро.
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