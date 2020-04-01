351 137 евро для 1372 работников: СГД выплачивает пособия за простой

СГД продолжает оценку заявлений, поданных компаниями. Список получателей пособий СГД публикует на своем сайте.

Подать заявки на получение пособий за простой за период с 14 по 31 марта 2020 года компании должны в электронной системе EDS до 25 апреля этого года. Впоследствии это нужно будет делать до 25 числа следующего месяца.

Как сообщалось, в пятницу, 27 марта, началась выплата пособий за простой.

Пособие за простой составляет 75% от прежней зарплаты работника, но не более 700 евро в месяц.

Пособие за простой не облагается подоходным налогом и с него не надо платить социальные взносы. Пособие может быть не предоставлено, если предприятие в указанный срок не подало годовой отчет, имело налоговый долг или объявлено неплатежеспособным.

Пособия также не будут выплачиваться за тех работников, которые начали трудовые отношения после 1 марта 2020 года.

31 марта Кабинет министров также поддержал предложение Министерства культуры о выплате пособий за простой самозанятым лицам, получателям авторских отчислений и работникам миропредприятий. Для самозанятых лиц и получателей авторских отчислений пособие будет составлять 75% от средних месячных доходов (за вычетом расходов) в последние два квартала, а работники микропредприятий смогут получать 50% от средних поступлений от хозяйственной деятельности в последние два квартала. У этой категории работников пособие за простой также не будет превышать 700 евро.