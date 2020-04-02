Как работает Barbora.lv в условиях ЧС
Руководитель Barbora.lv в Латвии, рассказала, как происходит комплектация товаров - от получения заказа до доставки клиенту, а также о том, какие инициативы введены в период чрезвычайного положения, чтобы доставка продовольствия была безопасной и для работников, и для клиентов.
"Мы работаем в настоящее время в условиях повышенной мощности и динамичности, чтобы удовлетворять высокий спрос на доставку товаров на дом, а в качестве второй возможности предлагаем получение товаров в магазинах уже в укомплектованном виде", – рассказывает Берзиня.
По ее словам, Barbora.lv соблюдает строгие меры безопасности на всех этапах комплектации и доставки продуктов, и сейчас, в период чрезвычайного положения в стране, введены дополнительные меры предосторожности. Всем работникам доступны дезинфекционные средства, перчатки. Машины курьеров дезинфицируют несколько раз в день. Кроме того, курьерам предписано дезинфицировать руки перед каждым доставленным клиенту заказом и после него. Также для работников каждый день проводится собрание, чтобы напоминать обо всех мерах безопасности.
Берзиня рассказала, что в условиях чрезвычайного положения в стране товары возможно заказать заранее за четыре дня. После того, как клиент на сайте или в приложении Barbora.lv поместил заказ в свою виртуальную корзину и произвел оплату, Barbora.lv получает заказ в своей системе и начинает комплектацию товаров.
В зависимости от того, какой вид упаковки выбрал клиент, комплектовщики упакуют заказ в бумажный или пластиковый пакет. У каждого комплектовщика есть специальное устройство, в котором показан конкретный заказ клиента, чтобы нужные товары можно было просканировать и отметить как купленные.
Отправляясь комплектовать заказ, работники выбирают продукты для клиентов так же, как выбирали бы для себя, например, молоко берут на полке из заднего ряда с более долгим сроком хранения, а также выбирают более свежие фрукты и овощи. Важно, что цены на все купленные в интернет-магазине товары точно такие же, как в магазине, где комплектуется заказ, в том числе и акционные цены.
У каждого центра комплектации есть свой район охвата, куда он доставляет товары. Например, товары из центра комплектации в Межциемсе в Риге везутся в Пурвциемс, Плявниеки, Улброку. Саласпилс и Икшкиле. Курьеры повседневно заботятся о том, чтобы заказы укладывались в автомашинах максимально рационально, то есть в дальнем конце багажного отделения размещаются заказы, которые будут доставлены позже, а ближе к дверям – заказы с более близкими адресами доставки.
Курьер информирует клиента за 20 минут до доставки заказа к дверям дома. Каждый курьер ежегодно проезжает по крайней мере 150 км, средний вес покупки составляет сейчас 40 кг, что на 15 кг больше, чем до объявления чрезвычайного положения.
Курьер также осуществляет доставку до дверей дома, что является физически тяжелой работой. После объявления чрезвычайного положения в стране Barbora.lv ввел новую услугу – бесконтактную доставку, которую любой покупатель может выбрать при оформлении в интернете своей покупки. Если выбрана эта опция, курьер оставляет заказ у дверей квартиры или дома, сразу же информируя клиента, что покупки доставлены.