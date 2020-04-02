Как работает Barbora.lv в условиях ЧС

"Мы работаем в настоящее время в условиях повышенной мощности и динамичности, чтобы удовлетворять высокий спрос на доставку товаров на дом, а в качестве второй возможности предлагаем получение товаров в магазинах уже в укомплектованном виде", – рассказывает Берзиня.

ФОТО: Barbora.lv

По ее словам, Barbora.lv соблюдает строгие меры безопасности на всех этапах комплектации и доставки продуктов, и сейчас, в период чрезвычайного положения в стране, введены дополнительные меры предосторожности. Всем работникам доступны дезинфекционные средства, перчатки. Машины курьеров дезинфицируют несколько раз в день. Кроме того, курьерам предписано дезинфицировать руки перед каждым доставленным клиенту заказом и после него. Также для работников каждый день проводится собрание, чтобы напоминать обо всех мерах безопасности.

ФОТО: Barbora.lv

Берзиня рассказала, что в условиях чрезвычайного положения в стране товары возможно заказать заранее за четыре дня. После того, как клиент на сайте или в приложении Barbora.lv поместил заказ в свою виртуальную корзину и произвел оплату, Barbora.lv получает заказ в своей системе и начинает комплектацию товаров.

В зависимости от того, какой вид упаковки выбрал клиент, комплектовщики упакуют заказ в бумажный или пластиковый пакет. У каждого комплектовщика есть специальное устройство, в котором показан конкретный заказ клиента, чтобы нужные товары можно было просканировать и отметить как купленные.

ФОТО: Barbora.lv

Отправляясь комплектовать заказ, работники выбирают продукты для клиентов так же, как выбирали бы для себя, например, молоко берут на полке из заднего ряда с более долгим сроком хранения, а также выбирают более свежие фрукты и овощи. Важно, что цены на все купленные в интернет-магазине товары точно такие же, как в магазине, где комплектуется заказ, в том числе и акционные цены.

ФОТО: Barbora.lv

У каждого центра комплектации есть свой район охвата, куда он доставляет товары. Например, товары из центра комплектации в Межциемсе в Риге везутся в Пурвциемс, Плявниеки, Улброку. Саласпилс и Икшкиле. Курьеры повседневно заботятся о том, чтобы заказы укладывались в автомашинах максимально рационально, то есть в дальнем конце багажного отделения размещаются заказы, которые будут доставлены позже, а ближе к дверям – заказы с более близкими адресами доставки.

ФОТО: Barbora.lv

Курьер информирует клиента за 20 минут до доставки заказа к дверям дома. Каждый курьер ежегодно проезжает по крайней мере 150 км, средний вес покупки составляет сейчас 40 кг, что на 15 кг больше, чем до объявления чрезвычайного положения.