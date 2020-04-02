Исследование: новый вид коронавируса мог жить среди людей уже давно

В исследовании указаны различные интересные варианты, откуда мог появиться новый вирус. Одна из вероятностей - вирус спокойно циркулировал среди людей, и уже раньше вызвал пандемию, которая сейчас дошла до того, что буквально блокировала мир, пишет Science Alert.

"Возможно, предок SARS-CoV-2, получив новые генетические данные, попал к людям и медленно приспосабливался к условиям, от одного человека передаваясь другому. Как только вирус приспособился полностью, это вызвало пандемию", - пишут ученые в исследовании, опубликованном в Nature Medicine.

Ученые проанализировали доступные данные о геноме SARS-CoV-2 и других видов коронавируса. Открылось, что протеины SARS-CoV-2 способны эффективно приспосабливаться к клеткам человека, и ясно, что он развился путем естественного отбора.

"Сравнивая доступные данные о геноме SARS-CoV-2, мы может смело утверждать, что SARS-CoV-2 появился в результате естественного процесса", - говорит иммунолог Кристиан Андерсен.

В ходе исследования ученые изучили две гипотезы.

Первая - что естественное развитие вируса началось среди животных, затем перешло к человеку. Ученые поясняют - несмотря на то, что в яванских ящерах и летучих мышах найден похожий вирус, он не совпадает полностью с SARS-CoV-2. Ученые отмечают, что разнообразие коронавирусов в животных - очень большое и до конца не изучено.

Вторая гипотеза - путь естественного отбора начался не среди животных, а среди людей, после того, как попал от первых ко вторым.

"Второй сценарий - новый коронавирус пришел к людям от животных, еще до того, как стал опасен для первых. После того, путем эволюции, вирус получил возможность распространяться среди людей, вызывая опасную болезнь", - пишут ученые.

Пока не известно, какая гипотеза истинная, однако, ученые полагают, что рано или поздно будут найдены доказательства для какой-либо их них.

А пока - моем руки и остаемся дома.