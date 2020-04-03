Застрявшая в Индии Мария Наумова: "Следующий удар может быть серьезней"

"Сегодняшняя ситуация склоняет меня к раздумьям. Ничего нового не скажу, это больше будет разговор с самой собой.

Когда я была подростком, я чувствовала, что люблю каждого человека, но к человечеству как таковому у меня не было теплого и светлого чувства. Я мечтала, что в один день прозвучит громкий голос, который скажет: "Люди! Остановитесь!".

Недавно я вспомнила свою мечту и поняла, что она реализовалась прямо сейчас. Однако оказалось, что этим громким голосом является тишина. Все остановилось - производство, загрязнение, туризм, движение транспорта, в отдельный странах остановленны мы сами.

Именно сейчас у нас есть уникальная возможность обдумать - как мы живем, как относимся к природе, каковы наши ценности, и чем мы жертвуем ради этого.

Нам так важно материальное благосостояние, что мы готовы из-за него жертвовать красотой природных ресурсов - вырубая леса, загрязняя Мировой океан.

Мы так боремся за свою правду, что не замечаем чувства других людей. Мы причиняем им боль, предаем их. У нас там много жестокости в фильмах, книгах, журналах, на телевидении, что мы не замечаем эту агрессию в самих себе.

Женщина прекращает кормить своих детей грудным молоком потому, что хочется заботиться о своем теле, отказываясь от своего главного предназначения.

Если раньше охотники убивали диких животных, чтобы добыть пропитание, то сейчас мир переполнен скотобойнями.

Природа сейчас дает нам шанс понять, что мы неправы! Если мы этого не поймем, следующий удар будет серьезней", - поделилась своими размышлениями Мария Наумова.