Подробности о Covid-19 в Госполиции: заболели трое; один заразился в командировке

Вызванной новым коронавирусом болезнью Covid-19 до сих пор заболели три работника Государственной полиции, рассказал и. о. начальника Госполиции Андрей Гришин.
Он уточнил, что один из работников заразился в заграничной командировке.
Все заболевшие находятся в настоящее время на карантине и лечатся, а многие другие сотрудники Госполиции находятся в самоизоляции после возвращения из-за границы или контактов с заболевшими Covid-19, но у большинства самоизоляция уже закончилась, сказал Гришин.
На вопрос, доступны ли полицейским в достаточном количестве средства индивидуальной защиты, Гришин ответил, что сначала с этим были определенные проблемы, но сейчас ситуация улучшилась.
Участки и здания полиции оснащены дезинфекционными средствами. В первую очередь ими снабжаются патрульная полиция и оперативные группы, которые выезжают на происшествия.
Гришин признал, что экипировки пока не хватает, но государство сделало закупки, и в ближайшее время ситуация должна улучшиться.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!