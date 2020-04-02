Чт, 2.04.2020
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Подробности о Covid-19 в Госполиции: заболели трое; один заразился в командировке

Андрей Гришин

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Вызванной новым коронавирусом болезнью Covid-19 до сих пор заболели три работника Государственной полиции, рассказал и. о. начальника Госполиции Андрей Гришин.

Он уточнил, что один из работников заразился в заграничной командировке.

Все заболевшие находятся в настоящее время на карантине и лечатся, а многие другие сотрудники Госполиции находятся в самоизоляции после возвращения из-за границы или контактов с заболевшими Covid-19, но у большинства самоизоляция уже закончилась, сказал Гришин.

На вопрос, доступны ли полицейским в достаточном количестве средства индивидуальной защиты, Гришин ответил, что сначала с этим были определенные проблемы, но сейчас ситуация улучшилась.

Участки и здания полиции оснащены дезинфекционными средствами. В первую очередь ими снабжаются патрульная полиция и оперативные группы, которые выезжают на происшествия.

Гришин признал, что экипировки пока не хватает, но государство сделало закупки, и в ближайшее время ситуация должна улучшиться.

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