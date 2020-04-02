В Латвии подтверждено еще 12 случаев заболевания Covid-19. Всего - 458

В минувшие сутки проведено 1024 анализа, из них положительными были 12. В общей сложности на данный момент проверены 16 834 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. По состоянию на 1 апреля Covid-19 обнаружен у 458 латвийцев.

32 пациента находятся в больницах. Состояние троих - тяжелое.

Уже сообщалось, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Также предполагается, что введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации может быть продлен.