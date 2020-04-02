Удаленное обучение: с процессом справляются все стороны

Такой вывод она сделала в том числе на основании опроса педагогов. Они указали, в частности, что примерно 30% учащихся требуется более мощное интернет-подключение, а еще примерно трети не хватает технологических устройств.

95% учителей сообщили, что для обеспечения удаленного учебного процесса они используют свои компьютеры и телефоны.

"Здесь нужно больше поддержки. Педагоги говорят о том, что увеличатся расходы - вырастут счета за интернет и телефон", - рассказала Ванага.

9% учителей заявили, что обратная связь с учениками хорошая, а о сотрудничестве с родителями мнения разделились. Например, некоторые учителя отметили, что коммуникация с родителями ведется поздно вечером.

В то же время, по мнению Ванаги, объем работы учителей в условиях удаленной учебы значительно вырос, о чем заявили 95% опрошенных. Это обусловлено необходимостью приспосабливать содержание обучения к цифровым платформам.