Чт, 2.04.2020
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Удаленное обучение: с процессом справляются все стороны

Инга Ванага

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С процессом удаленной учебы хорошо справляются учителя, родители и школьники, заявила в передаче TV3 "900 секунд" руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага.

Такой вывод она сделала в том числе на основании опроса педагогов. Они указали, в частности, что примерно 30% учащихся требуется более мощное интернет-подключение, а еще примерно трети не хватает технологических устройств.

95% учителей сообщили, что для обеспечения удаленного учебного процесса они используют свои компьютеры и телефоны. 

"Здесь нужно больше поддержки. Педагоги говорят о том, что увеличатся расходы - вырастут счета за интернет и телефон", - рассказала Ванага.

9% учителей заявили, что обратная связь с учениками хорошая, а о сотрудничестве с родителями мнения разделились. Например, некоторые учителя отметили, что коммуникация с родителями ведется поздно вечером.

В то же время, по мнению Ванаги, объем работы учителей в условиях удаленной учебы значительно вырос, о чем заявили 95% опрошенных. Это обусловлено необходимостью приспосабливать содержание обучения к цифровым платформам.

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