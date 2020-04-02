Чт, 2.04.2020
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Медики требует бесплатного проезда и для работников государственных больниц

Троллейбус в Риге

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода призывает найти возможность по крайней мере на время чрезвычайного положения ввести бесплатный проезд в рижском общественном транспорте и для работников государственных больниц.

С 27 марта скидка на проезд в размере 100% действует для работников лечебных учреждений Рижского самоуправления.

Как заявила председатель профсоюза Рижской клинической университетской больницы им. Страдиня Сармите Плуме, непонятно, почему Rīgas satiksme в кризисной ситуации сортирует работников здравоохранения.

"В университетских клиниках лечатся больные Covid-19. Работники больниц ездят на работу несколькими видами транспорта, в том числе в выходные. Отказ предоставить им льготы на проезд воспринимается как несправедливый и оскорбительный", - сказала Плуме.

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