Латвийский защитник подписал контракт с НХЛ

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Прошлые два сезона 22-летний Рубинс провел в фарм-клубе "кленовых листьев" "Торонто Марлис", выступающем в АХЛ.

В сезоне 2019/2020, который остановлен на неопределенное время, Рубинс сыграл 47 матчей, в которых забросил две шайбы, отдал 12 результативных передач и набрал коэффициент полезности +1.

В прошлом сезоне он дебютировал в АХЛ, где в 15 матчах он отметился тремя передачами и негативным коэффициентом полезности -2.

Рубинс попал в систему "Мейпл Лифс" в августе 2018 года, когда подписал договор ECHL с командой "Глоуэрс". Спустя неполные три месяца он заключил свой первый контракт в АХЛ, а в июле прошлого года соглашение было продлено.

Рубинс выступал за сборную Латвии на чемпионате мира 2018 году и отметился голом против Канады. Он выступал и за молодежные сборные Латвии.

В этом сезоне "Мейпл Лифс" до остановки игр занимали в Восточной конференции седьмое место.