Чт, 2.04.2020
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  • Таюрская в платье из туалетной бумаги: Little Big организовали новый челлендж

Видео ⟩ Таюрская в платье из туалетной бумаги: Little Big организовали новый челлендж

Софья Таюрская

ФОТО: https://www.instagram.com/sonyatayurskaya/коллаж RUS.TVNET

Группа Little Big запустила новый челлендж "Карантиновидение". Об этом в Instagram сообщил лидер коллектива Илья Прусикин.

"Eurovision-2020 отменили, и мы решили провести свой песенный конкурс #карантиновидение2020. Участвуй в конкурсе! Запиши песню, сними минутный клип на телефон, и о тебе узнает страна, а, возможно, и весь мир!" - сказал Илья.

Солистка коллектива Софья Таюрская уже разместила ролик, в котором показала уникальные кадры в платье из туалетной бумаге, песнями из душа и позированием на кухонном столе. 

Напомним, группа Little Big должна была представлять Россию на "Евровидении-2020" в Роттердаме с песней Uno. Но в связи с пандемией коронавируса COVID-19 конкурс был отменен и перенесен на 2021 год. 

Поклонники группы стали активно принимать участие в челлендже. Вот лишь некоторые из видеороликов. Оцените!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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