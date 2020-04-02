Видео ⟩ Таюрская в платье из туалетной бумаги: Little Big организовали новый челлендж

"Eurovision-2020 отменили, и мы решили провести свой песенный конкурс #карантиновидение2020. Участвуй в конкурсе! Запиши песню, сними минутный клип на телефон, и о тебе узнает страна, а, возможно, и весь мир!" - сказал Илья.

Солистка коллектива Софья Таюрская уже разместила ролик, в котором показала уникальные кадры в платье из туалетной бумаге, песнями из душа и позированием на кухонном столе.

Напомним, группа Little Big должна была представлять Россию на "Евровидении-2020" в Роттердаме с песней Uno. Но в связи с пандемией коронавируса COVID-19 конкурс был отменен и перенесен на 2021 год.