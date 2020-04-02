Трансляция: Внеочередное заседание Сейма проходит удаленно

Чтобы снизить риски распространения Covid-19, представители СМИ и все желающие могут следить за заседанием Сейма 2 апреля удаленно с помощью видеотрансляции, проинформировал парламент.
Это необходимый шаг в режиме чрезвычайной ситуации, чтобы по-возможности снизить риски распространения Covid-19, пояснили в парламенте. Такой подход реализуется, принимая во внимание необходимость обеспечить в режиме ЧС физическую дистанцию между людьми.
В помещениях Сейма днем могут находиться только депутаты Сейма и работники.
Напомним, 2 апреля в 10 часов утра соберутся на заседание в восьми залах парламента, чтобы не допустить слишком большого сборища в одном помещении.