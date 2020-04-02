Чт, 2.04.2020
Сейчас нет никакой торжественной церемонии. С учетом особенностей нашего помещения мы можем принимать по одному человеку - сначала заходит жених или невеста, далее по одному - свидетели. Инесе Бумбиере-Каже, руководитель Зиемельского отдела ЗАГСа Риги

Трансляция: Внеочередное заседание Сейма проходит удаленно

ФОТО: Saeima

Чтобы снизить риски распространения Covid-19, представители СМИ и все желающие могут следить за заседанием Сейма 2 апреля удаленно с помощью видеотрансляции, проинформировал парламент.

Это необходимый шаг в режиме чрезвычайной ситуации, чтобы по-возможности снизить риски распространения Covid-19, пояснили в парламенте. Такой подход реализуется, принимая во внимание необходимость обеспечить в режиме ЧС физическую дистанцию между людьми.

В помещениях Сейма днем могут находиться только депутаты Сейма и работники.

Напомним, 2 апреля в 10 часов утра соберутся на заседание в восьми залах парламента, чтобы не допустить слишком большого сборища в одном помещении.

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