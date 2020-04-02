Трансляция: Внеочередное заседание Сейма проходит удаленно

Это необходимый шаг в режиме чрезвычайной ситуации, чтобы по-возможности снизить риски распространения Covid-19, пояснили в парламенте. Такой подход реализуется, принимая во внимание необходимость обеспечить в режиме ЧС физическую дистанцию между людьми.

В помещениях Сейма днем могут находиться только депутаты Сейма и работники.