Хабиб испугался? Боец объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном

Поединок должен был пройти 18 апреля на турнире UFC 249.

"Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя (...). Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место", - написал боец.

Напомним, что это уже пятая неудачная попытка UFC организовать поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым. Четыре раза до этого поединки отменялись по причине травм одного или другого бойца.

После того, как Нурмагомедов заявил, что бой не состоится, пользователи Сети обрушились с критикой в адрес дагестанского бойца. Хабиба стали обвинять в трусости, лжи и поиске оправданий.

На самом деле в этой истории очень много вопросов - практически все они к Хабибу.

Зачем он улетел из США , если знал, что на 95% бой состоится именно там?

29 марта прекратилось регулярное авиасообщение между Россией и США, а 30 марта Хабиб с удивлением узнал, что не сможет вылететь, потому что границы закрыты. Серьёзно?

Почему Хабиб игнорирует то, что он может улететь в США на частном самолёте (об этом заявил представитель пресс-службы Росавиации)?

В том, что Хабиб попросту испугался не сомневается и Тони Фергюсон, который считает, что UFC должен лишить дагестанца чемпионского пояса.

"Он мог остаться здесь или вернуться до того, как были закрыты границы России. Этот парень не хотел драться. Он испугался и убежал. Его должны лишить титула", - сказал Фергюсон ESPN.

Прокомментировал отмену главного боя UFC 249 и президент организации Дэйна Уайт. "Все и так знали, что Хабиб не будет драться", - приводит его слова Yahoo.

Кто заменит Нурмагомедова 18 апреля? Поговаривают, что это может сделать американец Джастин Гэтжи. Готовность заменить Хабиба выразил и Дастин Порье - последний на данный момент соперник дагестанца.