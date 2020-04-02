Режим ЧС: работу в Рижской 1-й больнице не могут продолжать 44% работников

Как сообщалось, чтобы уберечь медиков и пациентов от возможного заражения Covid-19, министр образования Илзе Винькеле издала распоряжение до конца чрезвычайного положения ограничить медицинские услуги в государственных и частных лечебных учреждениях.

Медне пояснила, что 1-я больница оказывает амбулаторные и плановые стационарные услуги, но не занимается неотложной помощью, в отличие, например, от Рижской 2-й больницы или родильного дома, и это одна из причин, почему ограничения затронули больницу особенно сильно.

1 апреля на работе отсутствовали 350 работников больницы, то есть 44%. 119 работников, 30% из которых являются врачами, имеют нетрудоспособность.

В оплачиваемых или неоплачиваемых отпусках, в том числе на самоизоляции, находился 231 работник, 18% которых составляют врачи.

Больница продолжает работу в ограниченном режиме, оказывая около 20% всего ассортимента услуг, сказала Медне. Пособий за простой работники не получат, так как, согласно правилам Кабинета министров, оно не предоставляется учреждениями, финансируемым из бюджета государства и самоуправлений.