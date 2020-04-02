13 стран ЕС предупредили: ограничения Covid-19 - потенциальная угроза демократии

В совместном сообщении стран указано, что они глубоко обеспокоены рисками, которые некоторые из этих мероприятий создают.

"Чрезвычайные мероприятия нужно было ограничить до строго необходимых, они должны быть пропорциональными и временного характера", их реализацию должны контролировать, они должны быть согласованы с принципами демократии, властью закона и принципами основных прав, сказано в сообщении, которое подписали Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания и Швеция.

В сообщении отмечается значение свободы прессы и демократической свободы, однако страны, которые нарушают эти принципы, названы не были.

В свою очередь парламент Венгрии в понедельник утвердил законопроект, которым в условиях пандемии коронавируса правительство наделили чрезвычайными полномочиями, не указав дату окончания срока новых полномочий.

В законе содержатся шаги и против ложной информации, что вызвало тревогу, что правительство может использовать закон, чтобы выступить против независимых СМИ.

После этого ЕС выступил с сообщением, в котором указал, что наблюдает за чрезвычайными мероприятиями, введенными в странах блока, но конкретно Венгрию не упомянул.

"Очень важно, чтобы чрезвычайные мероприятия не были реализованы за счет наших основных принципов и ценностей (..), демократия не может действовать без свободных и независимых СМИ", - во вторник указала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.