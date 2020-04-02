В Эстонии из-за коронавируса скончались уже 11 человек

Таким образом, всего в Эстонии скончались 11 человек, которым был диагностирован коронавирус.

За сутки в Эстонии было сделано 1372 теста на коронавирус, из них шесть процентов, то есть 79 проб оказались положительными.

Согласно регистру народонаселения, за сутки больше всего положительных результатов тестов было на Сааремаа (30), в Харьюмаа (25), в Пярнумаа (6), в Ида-Вирумаа (5) и в Вильяндимаа (5).

За все время в Эстонии было сделано 15 725 тестов на коронавирус, при этом 858 или пять процентов оказались положительными.

Больше всего зараженных в возрастной группе от 50 до 54 лет (11%), от 45 до 49 лет (10%) и от 55 до 59 лет (10%).

В настоящий момент возможность обнаружения коронавируса есть в лабораториях Департамента здоровья, Клиники Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы, Пярнуской больницы и Ида-Таллиннской центральной больницы.