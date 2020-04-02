Не жгите старник! В Эстонии в огне погиб пожилой мужчина

Спасатели предупреждают, что начавшийся по неосторожности травяной пал может из-за ветра внезапно разрастись и поджечь также одежду оказавшегося слишком близко человека. Человек может также задохнуться от дыма.

В начале апреля прошлого года в деревне Касаритса в Вырумаа из-за травяного пала погибла 71-летняя женщина.

В Латвии, как и в Эстонии, жечь прошлогоднюю траву запрещено. Это угрожает сохранности собственности, здоровью и жизни людей. За поджог прошлогодней травы грозит денежный штраф.