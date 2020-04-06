ФОТО: Publicitātes foto

Проводы в последний путь близкого тебе человека – древнейший ритуал и моральная обязанность. Но станет ли теплее ушедшему от нас, если на его похоронах провожающие получат опасное заболевание, которое может привести к смерти других людей?

После невосполнимой утраты не хочется жить самому. Камень на сердце тянет тяжелым грузом, гнетет чувство вины – не успел помочь, сказать, обнять, объяснить. Мы хватаемся за все, чтобы только вернуть упущенный миг, хотим показать свою любовь, поклониться, извиниться за то, что не удалось сделать раньше. Не успели сказать умершему важные слова при жизни, скажем все похоронами! Пусть они будут достойными, соберем друзей, посидим, помянем!

Ну, что сказать, -- все правильно... Только в этой связи вспомните и слова Августина Блаженного: «Заботы о погребении, устройство гробницы, пышность похорон – все это скорее утешение живым, чем помощь мертвым...» Эта вековая мудрость все расставляет по своим местам и дает понять, что даже после смерти близкого человека, мы зачастую думаем не о его душе, а в очередной раз тешим свое самолюбие.

Похороны необходимо проводить достойно, но это вовсе не значит, что они должны быть расточительными, на что нас нередко подталкивают ушлые дельцы, не чистые на руку люди, которые из чужого горя готовы выжать максимум для себя. Обряд не должен быть расточительным и для здоровья живых. Похороны должны быть обдуманными!

Бюро ритуальных услуг Atvadas работает в Латвии уже с 1993 года.

-- За это время мы организовывали похороны многие тысячи раз людям абсолютно разного достатка, разного вероисповедания. Видели разное, -- рассказывает глава Atvadas Андрей Рачковский.

В бюро готовы сделать все, для того, чтобы исполнить последнюю волю умершего, для того, чтобы достойно исполнить все пожелания к ритуалу, с которыми приходят его семья.

-- Это наша работа и мы ее делаем так, чтобы было не стыдно смотреть друг другу в глаза, поэтому мы по-прежнему и работаем!, -- продолжает господин Рачковский. -- И именно, в данной ситуации, когда в стране непростое положение, отменены массовые мероприятия, мы рекомендуем, еще раз вспомнить о безопасности, здоровье друзей и близких. Поэтому похороны в узком кругу – это то, что мы хотели бы порекомендовать сейчас, и посоветовали бы еще раз подумать о списке приглашенных. Постараться найти нужные слова для тех, кому правильнее было бы не приходить на ритуал. Поберечь себя, поберечь близких... Объяснить, что сейчас не время для самопожертвования, и, вероятно, это будут теми словами, которые оценил бы при жизни покойный.

Как пример, в разных странах сейчас все более востребованными становятся съемки прощания на видео. Границы закрыты, если в другой стране случилось горе, приехать на церемонию прощания не так уж просто.

-- У каждого из наших клиентов может быть свое предложение, с осуществлением которого мы, Atvadas, всегда поможем! Понимаем, что многим в тяжелый период нужно личное общение -- наши офисы работают, мы готовы уделить вам время, но советуем задуматься о том, что многие дела сейчас можно решить одним звонком по телефону или через Интернет, -- резюмирует глава агентства.

По электронной почте, по телефону можно обговорить все детали ритуала: выбор венков, гроба (все фото и цены вы увидите, не выходя из дома), получить ответы на все другие интересующие вопросы.

-- Сделаем все и даже немного больше – ведь именно так мы заботимся друг о друге, -- говорят в Atvadas.

Телефоны бюро ритуальных услуг: 20692069, 29507385, 67367485.