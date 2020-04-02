Пока что не все могут подавать заявки на пособия за простой

Правила Кабинета министров, которые предусматривают возможность для этих категорий работающих претендовать на пособия, вступят в силу на следующий день после публикации в официальном издании Latvijas Vestnesis.

С учетом того, что 1 апреля они еще не были опубликованы, 2 апреля, вопреки сообщавшемуся ранее, они в силу еще не вступили, поэтому пока подать заявки на пособия в СГД невозможно.

Как сообщили в Министерстве юстиции, для того чтобы в условиях чрезвычайного положения законодательные акты были доступны быстрее, выходят дополнительные выпуски Latvijas Vestnesis.

Публикацию документов издание обеспечивает сразу после получения от государственных учреждений, органов власти и Государственной канцелярии.

Кабинет министров 31 марта утвердил выплату пособий за простой самозанятым, получателям гонораров и работникам микропредприятий. Самозанятые и получатели гонораров смогут получить пособия в размере 75% от прежних доходов, а плательщики налога с микропредприятия, в том числе их владельцы, - в размере 50% от прежних доходов, но не более 700 евро.

Подать заявку на пособие можно в системе электронного декларирования СГД до 25 апреля за период с 14 по 31 марта, а далее до 25 числа каждого месяца.