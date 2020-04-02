Вся петербургская рать. Как собиралась массовка для встречи с Путиным

Дарья закончила в июне 2019 года "Школу молодого политика", созданную на базе комитета по молодежной политике Смольного при участии политтехнологов Пригожина, работавших в предвыборном штабе Александра Беглова. Руководитель школы, депутат Госдумы от "Единой России" Илья Костунов не скрывал, что проект был "связан с выборами в Петербурге 2019 года": по его данным, 356 слушателей Школы стали кандидатами в муниципальные депутаты, более 60 из них были избраны, 300 человек наблюдали за губернаторскими выборами.

Одна из выпускниц "Школы молодого политика" - Мария Сосунова - тоже была 19 февраля на встрече с Путиным. На своих страницах в соцсетях она опубликовала фото и видео с комментарием "Встреча на Васильевском острове с президентом в обед". Политические взгляды семьи публично высказывает муж Марии: в соцсетях можно найти пост про то, что "у Путина только два состояния: он или в бою, или победил", а "поправки в Ельцинскую проамериканскую конституцию будут защищать наши права, а не права забугорных проходимцев".

Карьера главы семьи Сосуновых связана со структурами "Роснефти" и "Газпрома". На негативные комментарии, которые оставили под перепостом видео Марии с Путиным посетители страницы ее мужа, тот отреагировал фразами: "Мы за Путина! А кому не нравится - идите в США" и "Чем он вам насолил? Отличный президент".

"Не нравится - на выход, в вашем случае - на выезд!"

Руку к Путину тянула из-за спины Александры Байдиковой женщина, чья активность в соцсетях во многом похожа на деятельность комментаторов "фабрики троллей". Аккаунты она ведет под именем Мария Ш. Поговорить с Би-би-си о встрече с президентом она согласилась на условиях анонимности.

Оставлять комментарии в разных сообществах во "Вконтакте" Мария Ш. начала в январе 2017 года. Большинство групп, которые ее интересовали, - с политической повесткой. Комментарии Марии появлялись под постами про Алексея Навального, Путина, Крым, цены на продукты на Украине и даже про президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. При всем этом спектре тем содержание ее ответов было однообразным - "валите из России, если не нравится".

"Навальнята все свои 10к вспоминают?! Да живите вы спокойно, влюбляйтесь, женитесь, детишек рожайте, радуйтесь жизни! Ведь второй жизни не будет" (орфография и пунктуация сохранены), - писала Мария под постом со ссылкой на расследование Алексея Навального о телеведущем Владимире Соловьеве.

"Эльвира, про жизнь у НАС в Крыму могу говорить откуда угодно. Не нравится - на выход, в вашем случае - на выезд!" - заявляла она в спорах с проукраинскими комментаторами.