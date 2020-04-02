Архив трансляции: Кабинет министров проинформировал о принятых решениях в связи с Covid-19

В пресс-конференции принимали участие премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр здравоохранения Илзе Винькеле и министр финансов Янис Рейрс, они проинформировали о принятых решениях и актуальной ситуации в связи с распространением Covid-19.

Напомним, за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания Covid-19, в целом инфицировано 458 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Пробы на Covid-19 взяты за сутки у 1024 человек, а в целом анализы на наличие заболевания сдали 16 834 человека.

Количество пациентов в стационарах выросло до 32, из них в тяжелом состоянии находятся трое.