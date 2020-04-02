Архив трансляции: Кабинет министров проинформировал о принятых решениях в связи с Covid-19

2 апреля в 12:00 состоялось внеочередное заседание Кабинета министров, после которого была организована удаленная пресс-конференция. Портал TVNET предлагал онлайн-трансляцию этой пресс-конференции.
В пресс-конференции принимали участие премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр здравоохранения Илзе Винькеле и министр финансов Янис Рейрс, они проинформировали о принятых решениях и актуальной ситуации в связи с распространением Covid-19.
Напомним, за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания Covid-19, в целом инфицировано 458 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Пробы на Covid-19 взяты за сутки у 1024 человек, а в целом анализы на наличие заболевания сдали 16 834 человека.
Количество пациентов в стационарах выросло до 32, из них в тяжелом состоянии находятся трое.
Как ранее заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков, благодаря меньшей плотности населения Латвии и своевременно введенным мерам безопасности ситуация с ограничением распространения Covid-19 на фоне большинства европейских стран выглядит значительно лучше.