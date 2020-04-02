В связи с Covid-19 в охране границы с Беларусью будет участвовать армия

С ростом заболеваемости Covid-19 в Беларуси границу необходимо контролировать строже, заявил министр.

По официальным данным, до 1 апреля в Белоруссии, население которой составляет около 9,5 млн человек, заболевание Covid-19 диагностировано у 153 человек, умерло два человека, выздоровели 53.

С 30 марта НВС уже привлечены для контроля за ситуацией на границе Латвии с Россией.