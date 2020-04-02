Выплату основной суммы студенческих кредитов можно отложить на полгода

Как пояснили в министерстве, соответствующие изменения в правила Кабинета министров внесены в связи с тем, что у многих кредитополучателей из-за чрезвычайного положения в связи с распространением Covid-19 уменьшились ежемесячные доходы.

С заявлением об отсрочке погашения основной суммы кредита нужно обращаться в кредитное учреждение, с которым заключен договор.

По кредитам, которые были выданы под государственное поручительство начиная с мая 2001 года, нужно обращаться в SEB banka или Citadele.

В свою очередь по кредитам, которые были выданы до мая 2001 года из средств государственного бюджета, и приравненным к стипендиям кредитам с заявлением об отсрочке погашения основной суммы нужно обращаться в администрацию обучения и науки.

Ранее уже была предусмотрена отсрочка погашения основной суммы кредитов на срок до двух лет, если человеку присвоен статус безработного.

"Сейчас ситуация изменилась, многие кредитополучатели не имеют такого статуса, но их доходы существенно уменьшились, поэтому введен механизм поддержки и для них", - пояснили в министерстве.

Подать заявку на отсрочку погашения основной суммы кредита на срок до шести месяцев можно до 31 декабря 2020 года.