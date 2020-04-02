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Более половины жителей Латвии (51%) общались с людьми, имеющими нарушения психического характера, свидетельствует опрос, проведенный Министерством благосостояния. Однако в обществе все еще господствуют различные стереотипы и предрассудки о способности таких людей социализироваться и жить полноценной жизнью. Чтобы развеять мифы о людях с нарушениями психического характера или функциональными нарушениями, министерство предлагает принять участие в быстром и простом тесте.

Министерство благосостояния разработало тест, который каждому поможет лучше понять повседневную жизнь людей с нарушениями психического характера и функциональными нарушениями.

"Как и каждый из нас, люди с нарушениями психического характера обладают различными талантами и способностями, у них есть свои мечты. Нарушения психического характера не являются препятствием для уникальных занятий и увлечений. Эти люди, получая необходимую поддержку, могут учиться, интегрироваться в рынок труда, жить полноценной и счастливой жизнью. Это наши общественные стереотипы накладывают ограничения, это общество видит только отличия и не ценит того, что на самом деле существенно, то есть человека", - говорит министр благосостояния Рамона Петравича. Тест доступен здесь: http://cilveksnevisdiagnoze.lv/patiesiba-vai-mits/

Он разработан в рамках кампании "Человек, а не диагноз!". Кампания рассказывает об успешной интеграции в общество людей с нарушениями психического характера, детей с функциональными нарушениями и детей, находящихся на внесемейной опеке, подчеркивая при этом центральную ценность – человека как индивидуальность.