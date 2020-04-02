Чт, 2.04.2020
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Вероника Рутковска, журналист TVNET

Регламент простоя будет применяться и к предприятиям с налоговыми долгами

ФОТО: Pixabay

Регламент простоя будет применяться и к предприятиям, имеющим налоговые долги, предусматривают принятые правительством в четверг поправки к правилам о поддержке работодателей, пострадавших от кризиса из-за эпидемии Covid-19.

Согласно поправкам, получить пособия за простой смогут работники предприятий, чей налоговый долг на момент подачи заявления не превышает 1000 евро.

Чтобы пособия могли получать работники предприятий, у которых задолженность больше, предприятию должно быть предоставлено продление срока уплаты налогов или достигнуто соглашение о добровольной уплате налогов.

Ранее правила предусматривали, что Служба государственных доходов (СГД) не предоставляет пособие за простой в том случае, если налоговый долг предприятия на 7 марта превышал 150 евро, и при этом не предоставлено продление срока уплаты налогов и не достигнуто соглашение о добровольной уплате налогов.

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