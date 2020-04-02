Регламент простоя будет применяться и к предприятиям с налоговыми долгами

Истинный "выгодополучатель" самоизоляции - собака. Нет больше этих грустных глаз, смотрящих на тебя, пока ты одеваешься на работу (наверно, он думал, что каждый раз я уходила прыгать на площадку с другими собаками без него).

Вероника Рутковска, журналист TVNET