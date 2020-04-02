Закрыто детское отделение Добельской больницы: у пациента и его матери нашли Covid-19

После получения положительного анализа на Covid-19 у одного из пациентов и его матери Добельская больница закрыла детское отделение.
Как сообщил председатель правления больницы Юрис Богужс, ребенок попал в больницу с симптомами простуды.
По его словам, мать ребенка ввела в заблуждение об обстоятельствах заболевания ребенка и работников скорой помощи, и врачей больницы.
Какая именно информация была скрыта, Богужс не сообщил.
Тест на Covid-19 оказался положительным и у ребенка, и у его матери. Оба в больнице провели два дня, а сегодня утром отпущены домой. Симптомы заболевания у обоих были незначительными.
После произошедшего педиатр больницы находится в самоизоляции, помещения в отделении продезинфицированы, новые пациенты не принимаются. Педиатра не также в приемном отделении больницы.
Напомним, за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания Covid-19, в целом инфицировано 458 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Пробы на Covid-19 взяты за сутки у 1024 человек, а в целом анализы на наличие заболевания сдали 16 834 человека.
Количество пациентов в стационарах выросло до 32, из них в тяжелом состоянии находятся трое.
Как ранее заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков, благодаря меньшей плотности населения Латвии и своевременно введенным мерам безопасности ситуация с ограничением распространения Covid-19 на фоне большинства европейских стран выглядит значительно лучше.
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