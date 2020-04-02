Четыре новых пациента с Covid-19 в центре социального ухода. В этом здании находится детсад

Соответствующую информацию самоуправление получило от SPKC. В учреждении будут предприняты меры предосторожности для постояльцев и организована дополнительная дезинфекция помещений.

В настоящее время положительные анализы на Covid-19 у трех работников центра и одного постояльца.

30 марта у трех из постояльцев центра была повышенная температура. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи одного из них с самой высокой температурой и шумами в груди увезла в больницу, а двое были оставлены в центре, так как их симптомы не свидетельствовали о серьезном заболевании.

После этот руководитель учреждения, беспокоясь о здоровье постояльцев, обратилась в SPKC с просьбой провести анализы на коронавирус. Тесты были сделаны всем постояльцам и сотрудникам, и у трех работников центра они оказались положительными, хотя ни у одного не было никаких симптомов или плохого самочувствия.

Элейский центр социального ухода и реабилитации находится в одном комплексе зданий с детским садом "Камените". Оба учреждения работают автономно, однако с учетом серьезности ситуации восемь детей, которые посещали детский сад, отправлены домой, сад закрыт на две недели, проводится дезинфекция.

В центре социального ухода и реабилитации проживают 30 постояльцев и работают 37 человек.

Уже завтра анализы будут проведены расширенному кругу работников и людей, связанных с центром.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле на пресс-конференции сообщила, что эпидемиологи устанавливают контактных лиц инфицированных, а затем будет принято решение о том, насколько обширные потребуются ограничительные меры и карантин.

"Опережающий подход в центрах социального ухода очень важен, это дает результаты. Чем раньше мы сумеем выявить инфицированных людей, особенно в столь уязвимой группе, тем проще нам будет справиться", - сказала Винькеле.