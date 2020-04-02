ВИДЕО ⟩ В Риге сливают топливо, просверлив дыру в бензобаке

Журналисты передачи Degpunktā на телеканале TV3 сообщают, что на этой неделе такие кражи произошли на Югле и в Плявниеках.

"Где-то около 11 вечера по дороге домой залил полный бак. Понимаю, что сложно поверить, что за ночь можно слить около 50 литров бензина. Позвонил знакомому механику, и он сразу посоветовал искать дыру, потому что иногда так делают. Осмотрел бак, и понял, что течет! Нашел просверленную дыру диаметром в указательный палец", - рассказал владелец BMW, который пожелал остаться анонимным.

ФОТО: Кадр сюжета Degpunktā

Автомобиль мужчина на ночь оставил на неосвещенной улице, далеко от окон дома. Это поспособствовало тому, что злоумышленники свое преступление совершили быстро и незаметно. Уже на утро на место происшествия прибыла полиция. Представители власти зафиксировали факт кражи и записали показания владельца автомобиля. Начат уголовный процесс.

ФОТО: Кадр сюжета Degpunktā

Владелец автомобиля рассказал журналистам, что теперь ему придется отдавать машину в ремонт.

Общий урон составляет примерно 100 евро.

Нужно отметить, что в ту же ночь похожее преступление было совершено в рижском микрорайоне Югла. Там злоумышленники слили топливо из припаркованного микроавтобуса.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке