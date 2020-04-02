ВИДЕО ⟩ В Риге сливают топливо, просверлив дыру в бензобаке

Недавно один рижанин попал в неприятную ситуацию - одним "прекрасным" утром он понял, что не может завести машину, потому что злоумышленники слили его топливо через дыру в бензобаке.
Журналисты передачи Degpunktā на телеканале TV3 сообщают, что на этой неделе такие кражи произошли на Югле и в Плявниеках.
"Где-то около 11 вечера по дороге домой залил полный бак. Понимаю, что сложно поверить, что за ночь можно слить около 50 литров бензина. Позвонил знакомому механику, и он сразу посоветовал искать дыру, потому что иногда так делают. Осмотрел бак, и понял, что течет! Нашел просверленную дыру диаметром в указательный палец", - рассказал владелец BMW, который пожелал остаться анонимным.
Автомобиль мужчина на ночь оставил на неосвещенной улице, далеко от окон дома. Это поспособствовало тому, что злоумышленники свое преступление совершили быстро и незаметно. Уже на утро на место происшествия прибыла полиция. Представители власти зафиксировали факт кражи и записали показания владельца автомобиля. Начат уголовный процесс.
Владелец автомобиля рассказал журналистам, что теперь ему придется отдавать машину в ремонт.
Общий урон составляет примерно 100 евро.
Нужно отметить, что в ту же ночь похожее преступление было совершено в рижском микрорайоне Югла. Там злоумышленники слили топливо из припаркованного микроавтобуса.
Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке
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