Путин объявил апрель нерабочим

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к нации объявил весь апрель нерабочим. Решение направлено на борьбу с распространением нового коронавируса.
При этом лидер РФ отметил, что при определенных обстоятельствах такой режим может быть сокращен.
"Нерабочая неделя и режим самоизоляции позволили нам выиграть время, чтобы бороться с эпидемией коронавируса максимально эффективно. Но пик — ни в России, ни в мире — еще не пройден. Поэтому я принимаю решение о продлении нерабочих дней до 30 апреля. С сохранением заработной платы. Если обстановка позволит — мы скорректируем этот период в сторону уменьшения", - заявил он во время своего обращения.
Видео: Обращение президента России Владимира Путина
До этого Путин объявлял "нерабочую неделю" - с 28 марта до 5 апреля.
Согласно официальным данным, а России ко 2 апреля выявлено 3548 заболевших новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки был зарегистрирован 771 случай. Заболевание уже зафиксировано в 76 регионах. Почти 70% всех выявленных случаев – в Москве, где коронавирус обнаружен у 2475 человек.
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