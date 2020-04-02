Пособия за простой получат и предприятия, имеющие долги. Но не все!

Согласно поправкам, получить пособия за простой смогут работники предприятий, чей налоговый долг на момент подачи заявления не превышает 1000 евро.

Чтобы пособия могли получать работники предприятий, у которых задолженность больше, предприятию должно быть предоставлено продление срока уплаты налогов или достигнуто соглашение о добровольной уплате налогов.

Также в правила включен пункт о том, что СГД будет передавать данные в Государственное агентство социального страхования и социальные службы о лицах, которым предоставлены пособия за простой. Это необходимо, чтобы избежать ситуации, когда одному и тому же человеку предоставляется и пособие за простой, и пособие самоуправления в кризисной ситуации.

Ранее правила предусматривали, что СГД не предоставляет пособие за простой в том случае, если налоговый долг предприятия на 7 марта превышал 150 евро, и при этом не предоставлено продление срока уплаты налогов и не достигнуто соглашение о добровольной уплате налогов.

Напомним, недавно экс-министр внутренних дел Латвии и руководитель гостиницы Hotel Roma Линда Мурниеце из-за чрезвычайной ситуации была вынуждена закрыть как гостиницу, так и ресторан при ней. После того, как стало известно, что ее предприятие пособие по простою не получит, она опубликовала эмоциональное послание.