Паника из-за пандемии: Американцы массово скупают оружие

В США на 80% взлетели продажи огнестрельного оружия. Эксперты объясняют это паникой на фоне коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.
По данным The Guardian, эта цифра может быть ещё больше, так как в этом месяце ФБР провело примерно 2,4 млн проверок личности покупателей оружия.
И это без учёта перекупки пушек с рук на руки, которая может осуществляться без дополнительных проверок.
Резкий скачок в продажах сложно не заметить: в марте этого года в США приобрели на 80% больше стрелкового оружия, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом, по словам продавцов, большинство мартовских покупателей приобретали стрелковое оружие впервые, скорее всего, поддавшись стадному чувству, а значит, не умея им толком владеть.
Напомним, по последним данным в США погибли 5116 человек с диагностированным коронавирусом. Общее число зараженных Covid-19 превысило 215 тысяч.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!