Паника из-за пандемии: Американцы массово скупают оружие

По данным The Guardian, эта цифра может быть ещё больше, так как в этом месяце ФБР провело примерно 2,4 млн проверок личности покупателей оружия.

И это без учёта перекупки пушек с рук на руки, которая может осуществляться без дополнительных проверок.

Резкий скачок в продажах сложно не заметить: в марте этого года в США приобрели на 80% больше стрелкового оружия, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом, по словам продавцов, большинство мартовских покупателей приобретали стрелковое оружие впервые, скорее всего, поддавшись стадному чувству, а значит, не умея им толком владеть.

Напомним, по последним данным в США погибли 5116 человек с диагностированным коронавирусом. Общее число зараженных Covid-19 превысило 215 тысяч.