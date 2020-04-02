Чт, 2.04.2020
Я выбрала, как и все мои коллеги, остаться дома и внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Лучшее, что мы, простые люди, можем сделать - это не позволить болезни вспыхнуть с такой силой, что наша медицина с ней не справится. Раиса Смирнова, журналист TVNET
1

Паника из-за пандемии: Американцы массово скупают оружие

ФОТО: AFP/SCANPIX

В США на 80% взлетели продажи огнестрельного оружия. Эксперты объясняют это паникой на фоне коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.

По данным The Guardian, эта цифра может быть ещё больше, так как в этом месяце ФБР провело примерно 2,4 млн проверок личности покупателей оружия.

И это без учёта перекупки пушек с рук на руки, которая может осуществляться без дополнительных проверок.

Резкий скачок в продажах сложно не заметить: в марте этого года в США приобрели на 80% больше стрелкового оружия, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом, по словам продавцов, большинство мартовских покупателей приобретали стрелковое оружие впервые, скорее всего, поддавшись стадному чувству, а значит, не умея им толком владеть. 

Напомним, по последним данным в США погибли 5116 человек с диагностированным коронавирусом. Общее число зараженных Covid-19 превысило 215 тысяч. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ