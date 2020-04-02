Правило 2x2. Могут ли в одной машине ехать более двух человек? Отвечает полиция

В воскресенье, 29 марта, правительство приняло решение, что в дальнейшем одновременно собираться в общественных помещениях и на открытом пространстве смогут не более двух человек, люди, живущие в одном домохозяйстве, родители и их несовершеннолетние дети, а также лица, которые выполняют рабочие и служебные обязанности.

Новые ограничения премьер назвал "два на два", так как обязательным условием является также соблюдение между людьми расстояния в два метра.

Полиция указала, что упомянутые ограничения не относятся к нахождению людей в личных автомобилях. Несмотря на это, в превентивных целях полиция все же может в отдельных случаях остановить автомобиль для проверки.

"В случаях, когда в одном автомобиле находятся более двух человек, которые, например, едут на работу или это члены одной семьи, у полиции нет причин считать это нарушением", - объяснили представители правопорядка.

При этом в полиции указали, что всем без исключения нужно быть ответственными. Каждый раз необходимо оценивать необходимость поездки. Особенно это касается легковых автомобилей, в которых нет возможности соблюдать дистанцию в два метра.

Госполиция объясняет: в упомянутых случаях их целью является не штраф и наказание, а информирование об ограничениях.