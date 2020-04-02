Чт, 2.04.2020
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Правило 2x2. Могут ли в одной машине ехать более двух человек? Отвечает полиция

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С воскресенья жителям Латвии в общественных местах разрешено находиться лишь по двое. При этом необходимо соблюдать дистанцию в два метра. А что же делать водителям автомобилей и их пассажирам? С таким вопросам журналисты обратились к представителям правопорядка. 

В воскресенье, 29 марта, правительство приняло решение, что в дальнейшем одновременно собираться в общественных помещениях и на открытом пространстве смогут не более двух человек, люди, живущие в одном домохозяйстве, родители и их несовершеннолетние дети, а также лица, которые выполняют рабочие и служебные обязанности.

Новые ограничения премьер назвал "два на два", так как обязательным условием является также соблюдение между людьми расстояния в два метра.

Полиция указала, что упомянутые ограничения не относятся к нахождению людей в личных автомобилях. Несмотря на это, в превентивных целях полиция все же может в отдельных случаях остановить автомобиль для проверки. 

"В случаях, когда в одном автомобиле находятся более двух человек, которые, например, едут на работу или это члены одной семьи, у полиции нет причин считать это нарушением", - объяснили представители правопорядка. 

При этом в полиции указали, что всем без исключения нужно быть ответственными. Каждый раз необходимо оценивать необходимость поездки. Особенно это касается легковых автомобилей, в которых нет возможности соблюдать дистанцию в два метра. 

Госполиция объясняет: в упомянутых случаях их целью является не штраф и наказание, а информирование об ограничениях. 

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