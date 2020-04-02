Чт, 2.04.2020
Давайте не будем забывать о тех, кто в это нелёгкое время мог потерять работу. Им тоже тяжело. Вдруг именно сейчас твоему другу нужна пачка гречки, а может - простое дружеское "держись, ты справишься". Будьте добрее. Я верю, что тогда всё будет хорошо. Вероника Рутковска, журналист TVNET
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О чем не сказал Путин?

ФОТО: AFP/SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Владимир Путин объявил "нерабочий" апрель.
  • Кто и как будет спасать российскую экономику.
  • Как пройти тест на коронавирус в Москве.
  • Губернатор самого зараженного штата стал популярнее Трампа.
  • Карантин в Киеве и на селе: специальный репортаж "Настоящего времени".

Видео: Главное | 02.04.20

Сохранение рабочих сил и доходов граждан в условиях пандемии и коронавируса - безусловный приоритет властей. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин в телеобращении. Но, как это добиться, как это реализовать, он не рассказал. Подробнее - в видео!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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