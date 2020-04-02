О чем не сказал Путин?

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Владимир Путин объявил "нерабочий" апрель.
- Кто и как будет спасать российскую экономику.
- Как пройти тест на коронавирус в Москве.
- Губернатор самого зараженного штата стал популярнее Трампа.
- Карантин в Киеве и на селе: специальный репортаж "Настоящего времени".
Видео: Главное | 02.04.20
Сохранение рабочих сил и доходов граждан в условиях пандемии и коронавируса - безусловный приоритет властей. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин в телеобращении. Но, как это добиться, как это реализовать, он не рассказал. Подробнее - в видео!
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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