О чем не сказал Путин?

Сохранение рабочих сил и доходов граждан в условиях пандемии и коронавируса - безусловный приоритет властей. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин в телеобращении. Но, как это добиться, как это реализовать, он не рассказал. Подробнее - в видео!