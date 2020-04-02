Нашлась пропавшая 13-летняя девочка

Госполиция просила жителей помочь найти без вести пропавшую Ксению Попюку 2007 года рождения, которая 29 марта в 12:00 вышла из молодежного центра Ziemeļi в Риге и до вечера 2 апреля не вернулась. Днем 3 апреля полиция сообщила, что девочка нашла, с ней все в порядке.