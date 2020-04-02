Сб, 4.04.2020
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Нашлась пропавшая 13-летняя девочка

ФОТО: Госполиция

Госполиция просила жителей помочь найти без вести пропавшую Ксению Попюку 2007 года рождения, которая 29 марта в 12:00 вышла из молодежного центра Ziemeļi в Риге и до вечера 2 апреля не вернулась.  Днем 3 апреля полиция сообщила, что девочка нашла, с ней все в порядке. 

Как сообщалось, приметы Ксении были следующие:

  • Рост - 1,65
  • Худощавое телосложение
  • Густые золотисто-коричневые волосы, серо-голубые глаза 
  • Была одета в голубую куртку и светло-синие джинсы

Полиция просит всех, кто может что-либо знать о месте нахождения девочки, незамедлительно звонить по номеру телефона 110!

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