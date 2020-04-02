Нашлась пропавшая 13-летняя девочка

Госполиция просила жителей помочь найти без вести пропавшую Ксению Попюку 2007 года рождения, которая 29 марта в 12:00 вышла из молодежного центра Ziemeļi в Риге и до вечера 2 апреля не вернулась. Днем 3 апреля полиция сообщила, что девочка нашла, с ней все в порядке.
Как сообщалось, приметы Ксении были следующие:
- Рост - 1,65
- Худощавое телосложение
- Густые золотисто-коричневые волосы, серо-голубые глаза
- Была одета в голубую куртку и светло-синие джинсы
Полиция просит всех, кто может что-либо знать о месте нахождения девочки, незамедлительно звонить по номеру телефона 110!