Starp Citu: Что на уме у "Согласия"?

Ко всем публикациям прикрепляется лого самой партии. Большая часть пользователей даже не подозревает, что против своей воли делится рекламой "Согласия".

В свежем выпуске передачи Starp Citu мы рассказываем о том, что в политике актуально во время пандемии, а также объясняем, какие маски действительно полезны, а какие против вируса не защитят.