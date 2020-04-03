Starp Citu: Что на уме у "Согласия"?

Пандемия - не время брезговать взращиванием политического капитала. Партия "Согласие" в свой рупор превратила одну из популярных страниц на Facebook, которая раньше публиковала фотографии природы. Сегодня на этой странице партия делится актуальной информацией о Covid-19.
Ко всем публикациям прикрепляется лого самой партии. Большая часть пользователей даже не подозревает, что против своей воли делится рекламой "Согласия".
В свежем выпуске передачи Starp Citu мы рассказываем о том, что в политике актуально во время пандемии, а также объясняем, какие маски действительно полезны, а какие против вируса не защитят.
Видео: Что на уме у "Согласия"?