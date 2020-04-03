Пт, 3.04.2020
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Бывший босс "Формулы-1" снова станет отцом. Ему 89 лет

ФОТО: LaPresse/Scanpix

Бывший генеральный директор "Формулы-1", а ныне почетный президент Больших Призов Берни Экклстоун в четвертый раз станет отцом.

Как сообщают сразу два крупных немецких издания Sport1 и F1-Insider, бывший владелец "Формулы-1", почетный президент серии Берни Экклстоун в четвертый раз станет отцом. Согласно информации порталов, 89-летний миллиардер и его 41-летняя супруга Фабиана станут родителями в июле 2020 года.

У Берни Экклстоуна три дочери. Старшей из них - 65 лет.

ФОТО: SUNARA/CROPIX/SIPA/ScanPix

"Чемпионат" отмечает, что в настоящее время Экклстоун вместе с женой находятся в Бразилии на своей ферме, расположенной недалеко от Сан-Паулу. Территория полностью закрыта для въезда и выезда и контролируется правительством. Жителям позволено выходить из дома лишь по крайней необходимости.

Экклстоун отошел от дел в "Формуле-1" в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешел Liberty Media. Новые владельцы серии изменили вектор развития и расширили его календарь.

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