Бывший босс "Формулы-1" снова станет отцом. Ему 89 лет

Как сообщают сразу два крупных немецких издания Sport1 и F1-Insider, бывший владелец "Формулы-1", почетный президент серии Берни Экклстоун в четвертый раз станет отцом. Согласно информации порталов, 89-летний миллиардер и его 41-летняя супруга Фабиана станут родителями в июле 2020 года.

У Берни Экклстоуна три дочери. Старшей из них - 65 лет.

ФОТО: SUNARA/CROPIX/SIPA/ScanPix

"Чемпионат" отмечает, что в настоящее время Экклстоун вместе с женой находятся в Бразилии на своей ферме, расположенной недалеко от Сан-Паулу. Территория полностью закрыта для въезда и выезда и контролируется правительством. Жителям позволено выходить из дома лишь по крайней необходимости.