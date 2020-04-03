Бывший босс "Формулы-1" снова станет отцом. Ему 89 лет

Бывший генеральный директор "Формулы-1", а ныне почетный президент Больших Призов Берни Экклстоун в четвертый раз станет отцом.
Как сообщают сразу два крупных немецких издания Sport1 и F1-Insider, бывший владелец "Формулы-1", почетный президент серии Берни Экклстоун в четвертый раз станет отцом. Согласно информации порталов, 89-летний миллиардер и его 41-летняя супруга Фабиана станут родителями в июле 2020 года.
У Берни Экклстоуна три дочери. Старшей из них - 65 лет.
"Чемпионат" отмечает, что в настоящее время Экклстоун вместе с женой находятся в Бразилии на своей ферме, расположенной недалеко от Сан-Паулу. Территория полностью закрыта для въезда и выезда и контролируется правительством. Жителям позволено выходить из дома лишь по крайней необходимости.
Экклстоун отошел от дел в "Формуле-1" в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешел Liberty Media. Новые владельцы серии изменили вектор развития и расширили его календарь.