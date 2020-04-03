Covid-19: Хирург Гулбис аргументирует свое мнение полуправдивыми утверждениями
Полуправда - утверждение, содержащее как правдивую, так и неправдивую информацию, часть фактов умолчена.
Статья с мнением сертифицированного специалиста по хирургии позвоночника, вертебролога, врача частной клиники и преподавателя медицинского факультета ЛУ Артиса Гулбиса о пропорциональности ограничительных мероприятий в связи с распространением Covid-19 на портале Delfi набрала большую популярность. Ей в социальных сетях поделились несколько тысяч человек.
Врач убежден, что действия и решения правительства становятся иррациональными, сеют панику, а последствия всего рассматриваются только с точки зрения эпидемиологического аспекта.
Мнение у каждого может быть свое, однако Re:Check обратила внимание на утверждения, с помощью которых Гулбис обосновывает свое мнение. Большинство из них правдивы лишь наполовину, не подтверждены научно или вырваны из контекста.
Следует отметить, что после того, как статья была опубликована, Delfi добавили редакционную правку, отметив, что в статье Гулбиса присутствует вводящая в заблуждение информация.
О том, что стоит в основе его утверждений, Re:Check спросила и у самого автора. Гулбис в ответ отправил скопированные фрагменты различных исследований и публикаций на порталах на 22 страницах. При этом он сам указал - в настоящее время нет исследований о Covid-19, которые можно принимать во внимание, нет. "Поэтому можно сомневаться во всем, что утверждается в настоящее время, потому что ничто из того, что относится именно к Covid-19, не основано на фактах", - добавил он.
Антибиотики и Covid-19
В своей статье Артис Гулбис утверждает: "Я не понимаю, почему наши СМИ не говорят, что во время лечения в домашних условиях есть два эффективных антибиотика, которые снижают риски и лечат. США и Великобритания эти антибиотики выписывают пациентам, которые лечатся дома".
На просьбу уточнить написанное Гулбис ответил: "Ни в один момент я не указывал, что антибиотики лечат вирус. Они лечат вызванные осложнения". Фрагменты из исследований и статей на эту тему занимают треть от всей обобщенной на 22 страницах информации, которую получили журналисты Re:Check.
В последние недели в СМИ некоторых стран, например, США и Франции, действительно прозвучала информация о том, что Covid-19 можно вылечить хлорохином и гидроксихлорином, которые используются для лечения малярии. Французские медики в порядке эксперимента выписали заразившимся Covid-19 гидроксихлорин вместе с антибиотиком азитромицином, который используют для лечения бронхита, пневмонии и т. д. Медики установили - такие заболевшие Covid-19 вылечились быстрее. Об этом также сообщали некоторые латвийские СМИ.
В настоящее время изучается влияние хлорохина и гидроксихлорина на ход болезни пациентов с Covid-19.
При этом эксперты указывают, что у этих препаратов могут быть серьезные побочные эффекты - например, у людей с болезнями сердца. "Эти лекарства нельзя принимать без рецепта и надзора врача", - подчеркивает Европейское агентство лекарственных средств.
Re:Check не удалось найти подтверждение, действительно ли (и в каких условиях) врачи в США и Великобритании выписывали эти лекарства находящимся дома пациентам с Covid-19.
Баня, кварцевая лампа и витамин С
Хирург Гулбис советует и другие методы: "Европейские медики регулярно напоминают, что вирус Covid-19 погибает при температуре 60 градусов. Поэтому человеку, который не заболел новым коронавирусом, нужно регулярно ходить в баню. В свою очередь, помещения, где был заразившийся, нужно обработать кварцевой лампой. Вирусу не нравится кислород, поэтому лучше идти на прогулку на свежий воздух, чем сидеть в помещении. Нужно пить много витамина С - 100-200 мг от двух до трех, даже четырех раз в день".
Гулбис в письменном виде объяснил Re:Check, что поход в баню не поможет тогда, когда человек уже болен, но "чтобы уменьшить риск заболеть и сделать легкие менее привлекательными для воспалений - очень даже". Также он ссылается на исследование, проведенное в этом году в Китае. Его выводы - высокая температура и большая влажность замедляют распространение вируса. Однако в этом исследовании речь идет о погоде и температуре воздуха, а не о температуре тела человека и влиянии бани.
Re:Check уже писала, что обматывание одеялом и другие способы согреться, специально повышая температуру тела, не признаны инфектологами в качестве метода борьбы с Covid-19.
Также Re:Check уже развеяла миф о том, что кварцевая лампа может убить вирус. Свет ультрафиолетовой лампы (UV) может помочь в уничтожении существующих вирусов, такое большое излучение может быть вредно для кожи - ранее писало агентство AFP. Скриншот этой статьи Гулбис использует в качестве подтверждения своего мнения. Однако эта статья не подтверждает, что кварцевые лампы помогают в защите от Covid-19.
Отвечая на вопрос журналистов о витамине С, Гулбис отмечает, что витамин не лечит, а помогает организму бороться с инфекцией. В больницах Нью-Йорка и Китая тяжело больным пациентам с Covid-19 витамин С в больших дозах дают инвазивно. Предоставляя информацию о своих источниках, сам Гулбис подтверждает - данных об эффективности витамина С нет, такая информация будет доступна в сентябре.
Строгие мероприятия по безопасности практикуются и в других странах
В статье Гулбис высказывает мнение, что действия и решения правительства становятся иррациональными и сеют панику. Однако следует указать, что, несмотря на то, что в Латвии введен режим ЧС, у нас введены отнюдь не самые строгие и всесторонние ограничения. В Германии, которую автор статьи приводит в качестве хорошего примера, правительство запретило встречаться более чем по два человека, а в большей части страны перемещение разрешено только для того, чтобы приобрести продукты первой необходимости, отправиться на работу или в медицинское учреждение, соблюдая дистанцию в полтора метра.
Гулбис пишет, что Латвия действует так, будто переживает самый драматичный сценарий Италии, а также критикует ограничение предоставления других услуг медицинского обслуживания.
Однако такие же решения - например, отказ от плановых операций и амбулаторного ухода - приняты и в других странах Европы, в том числе в Эстонии и Литве.
Вывод: Автору комментария в своей статье не запрещено подвергать критике ограничительные меры, введенные в стране в связи с распространением Covid-19. Однако, делая это, он использует аргументы, которые не до конца правдивы, не основаны на научных исследованиях и/или вырваны из контекста.