Covid-19: Хирург Гулбис аргументирует свое мнение полуправдивыми утверждениями

Баня, кварцевая лампа и витамин С

Хирург Гулбис советует и другие методы: "Европейские медики регулярно напоминают, что вирус Covid-19 погибает при температуре 60 градусов. Поэтому человеку, который не заболел новым коронавирусом, нужно регулярно ходить в баню. В свою очередь, помещения, где был заразившийся, нужно обработать кварцевой лампой. Вирусу не нравится кислород, поэтому лучше идти на прогулку на свежий воздух, чем сидеть в помещении. Нужно пить много витамина С - 100-200 мг от двух до трех, даже четырех раз в день".

Гулбис в письменном виде объяснил Re:Check, что поход в баню не поможет тогда, когда человек уже болен, но "чтобы уменьшить риск заболеть и сделать легкие менее привлекательными для воспалений - очень даже". Также он ссылается на исследование, проведенное в этом году в Китае. Его выводы - высокая температура и большая влажность замедляют распространение вируса. Однако в этом исследовании речь идет о погоде и температуре воздуха, а не о температуре тела человека и влиянии бани.

Re:Check уже писала, что обматывание одеялом и другие способы согреться, специально повышая температуру тела, не признаны инфектологами в качестве метода борьбы с Covid-19.

Также Re:Check уже развеяла миф о том, что кварцевая лампа может убить вирус. Свет ультрафиолетовой лампы (UV) может помочь в уничтожении существующих вирусов, такое большое излучение может быть вредно для кожи - ранее писало агентство AFP. Скриншот этой статьи Гулбис использует в качестве подтверждения своего мнения. Однако эта статья не подтверждает, что кварцевые лампы помогают в защите от Covid-19.

Отвечая на вопрос журналистов о витамине С, Гулбис отмечает, что витамин не лечит, а помогает организму бороться с инфекцией. В больницах Нью-Йорка и Китая тяжело больным пациентам с Covid-19 витамин С в больших дозах дают инвазивно. Предоставляя информацию о своих источниках, сам Гулбис подтверждает - данных об эффективности витамина С нет, такая информация будет доступна в сентябре.

Строгие мероприятия по безопасности практикуются и в других странах

В статье Гулбис высказывает мнение, что действия и решения правительства становятся иррациональными и сеют панику. Однако следует указать, что, несмотря на то, что в Латвии введен режим ЧС, у нас введены отнюдь не самые строгие и всесторонние ограничения. В Германии, которую автор статьи приводит в качестве хорошего примера, правительство запретило встречаться более чем по два человека, а в большей части страны перемещение разрешено только для того, чтобы приобрести продукты первой необходимости, отправиться на работу или в медицинское учреждение, соблюдая дистанцию в полтора метра.

Гулбис пишет, что Латвия действует так, будто переживает самый драматичный сценарий Италии, а также критикует ограничение предоставления других услуг медицинского обслуживания.

Однако такие же решения - например, отказ от плановых операций и амбулаторного ухода - приняты и в других странах Европы, в том числе в Эстонии и Литве.