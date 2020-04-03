Трамп прошел тест на коронавирус дважды. Оба раза - результат отрицательный

"Я его прошел сегодня утром", - сказал Трамп на пресс-конференции. На ней было сказано, что тест президента на Covid-19 был отрицательным.

Для проведения второго теста Трамп использовал новый быстрый метод, для завершения которого требуется минута, а результат становится известен через 15 минут.

"Я сделал это из любознательности, чтобы увидеть, насколько быстро он работает. Это гораздо легче. Я прошел оба [теста]. Второй куда приятнее", - сказал Трамп.

О негативном результате первого проведенного Трампу теста в середине марта сообщил его врач Шон Конли.