Covid-19: Кадыров ввел в Чечне комендантский час

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, с пятницы, 3 апреля, по всей республике с 20 до 8 часов запрещено движение транспорта и пешеходов.

"Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения. Этого мы и намерены добиться!", - написал на своем канале в Telegram Кадыров.

Кроме того, с 5 апреля полностью закрыты выезд и въезд в Чечню.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля. Кроме того, главы регионов получили дополнительные полномочия по борьбе с Covid-19.