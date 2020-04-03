Covid-19: Кадыров ввел в Чечне комендантский час

Чечня стала первым регионом России, где в связи с распространением коронавируса введен комендантский час, пишет "Медуза".
Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, с пятницы, 3 апреля, по всей республике с 20 до 8 часов запрещено движение транспорта и пешеходов.
"Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения. Этого мы и намерены добиться!", - написал на своем канале в Telegram Кадыров.
Кроме того, с 5 апреля полностью закрыты выезд и въезд в Чечню.
Напомним, в четверг президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля. Кроме того, главы регионов получили дополнительные полномочия по борьбе с Covid-19.
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