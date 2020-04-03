Литва запретила въезд легковых автомобилей из России и Беларуси

В полночь пятницы вступил в силу запрет на въезд в Литву легковых автомобилей из России и Беларуси, а люди из Латвии и Польши смогут следовать через два пограничных пункта.
"Из России и Беларуси в Литву после полуночи не разрешается въезд ни через один контрольный пункт. На грузовой транспорт это не распространяется", - сказал BNS пресс-атташе Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис.
После полуночи въезд в Литву на легковых автомобилях разрешен только через погранпункт Калвария-Будзиск с Польшей и через Салочяй-Гренцтале на границе с Латвией. Через эти пункты могут въехать граждане Литвы, иностранцы, следующие транзитом через страну, а также иностранцы, у которых есть вид на жительство или разрешение на работу в Литве.
Грузовой транспорт без ограничений может следовать через другие пункты погранконтроля на границе с Латвией, Польшей, Россией, Беларусью.
Ограничения передвижения связаны с карантином, который введён как минимум до 13 апреля, и, возможно, его срок будет продлён.