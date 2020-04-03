Пт, 3.04.2020
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Литва запретила въезд легковых автомобилей из России и Беларуси

Иллюстративное фото

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

В полночь пятницы вступил в силу запрет на въезд в Литву легковых автомобилей из России и Беларуси, а люди из Латвии и Польши смогут следовать через два пограничных пункта.

"Из России и Беларуси в Литву после полуночи не разрешается въезд ни через один контрольный пункт. На грузовой транспорт это не распространяется", - сказал BNS пресс-атташе Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис.

После полуночи въезд в Литву на легковых автомобилях разрешен только через погранпункт Калвария-Будзиск с Польшей и через Салочяй-Гренцтале на границе с Латвией. Через эти пункты могут въехать граждане Литвы, иностранцы, следующие транзитом через страну, а также иностранцы, у которых есть вид на жительство или разрешение на работу в Литве.

Грузовой транспорт без ограничений может следовать через другие пункты погранконтроля на границе с Латвией, Польшей, Россией, Беларусью.

Ограничения передвижения связаны с карантином, который введён как минимум до 13 апреля, и, возможно, его срок будет продлён.

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