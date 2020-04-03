Литва запретила въезд легковых автомобилей из России и Беларуси

"Из России и Беларуси в Литву после полуночи не разрешается въезд ни через один контрольный пункт. На грузовой транспорт это не распространяется", - сказал BNS пресс-атташе Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис.

После полуночи въезд в Литву на легковых автомобилях разрешен только через погранпункт Калвария-Будзиск с Польшей и через Салочяй-Гренцтале на границе с Латвией. Через эти пункты могут въехать граждане Литвы, иностранцы, следующие транзитом через страну, а также иностранцы, у которых есть вид на жительство или разрешение на работу в Литве.