Роналду станет третьим спортсменом, заработавшим за время карьеры миллиард

Во время пандемии коронавируса туринский "Ювентус" четыре месяца не будет платить своим игрокам зарплаты. Роналду за этот период не получит примерно 3,8 миллиона евро.

В прошлом году Роналду заработал примерно 109 миллионов долларов.

Принимая во внимание, к каким в целом потерям может привести пандемия коронавируса, португальский футболист по подсчетам Forbes в этом году сможет заработать примерно 91 миллион.

Таким образом, скоро Роналду может стать третьим спортсменом, который за время своей карьеры заработал миллиард долларов. Ранее это удалось сделать гольфисту Тайгеру Вудсу и боксеру Флойду Мейвезеру.

Вудс достиг своего миллиарда в 2009 году, а Мейвезер - в 2017. Ожидается, что 35-летний Роналду станет следующим спортсменом-миллиардером.

Роналду - единственный человек в мире, у кого в Instagram более 200 миллионов подписчиков. Он лишь на рекламе у себя в Instagram может заработать почти миллион (975 000 долларов).