Литовская погранохрана: очереди автомобилей на границе с Латвией не осталось

Этот КПП - единственный, через который ещё можно въехать в Литву из Латвии после того, как Литва с полуночи ещё больше ограничила въезд на свою территорию и выезд с неё. После полуночи в Литву на легковых автомобилях разрешен въезд только через погранпункт Калвария-Будзиск, вступил в силу запрет на въезд в Литву легковых автомобилей из России и Беларуси.