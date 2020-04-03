Литовская погранохрана: очереди автомобилей на границе с Латвией не осталось

В пятницу утром на границе Литвы с Латвией не осталось очереди автомобилей, которая образовалась там в четверг.
"На погранпункта Гренцтале-Салочяй очереди не осталось", - сообщил BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы Рокас Пукинскас.
В четверг вечером на КПП Гренцтале-Салочяй образовалась очередь длиной 12 километров.
По словам представителей службы, она возникла в связи с тем, что специалисты Национального центра общественного здоровья Литвы измеряли температуру у всех прибывающих.
Этот КПП - единственный, через который ещё можно въехать в Литву из Латвии после того, как Литва с полуночи ещё больше ограничила въезд на свою территорию и выезд с неё. После полуночи в Литву на легковых автомобилях разрешен въезд только через погранпункт Калвария-Будзиск, вступил в силу запрет на въезд в Литву легковых автомобилей из России и Беларуси.
Грузовой транспорт без ограничений может следовать через другие пункты погранконтроля на границе с Латвией, Польшей, Россией, Беларусью.
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