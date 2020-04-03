ВМФ США уволил капитана, который поднял тревогу о вспышке Covid-19 на борту авианосца

"Мы не на войне. Солдаты не должны умирать", - написал в письме Пентагону капитан Бретт Крозьер. Письмо утекло в СМИ.

Об отстранениии Крозьера сообщил секретарь ВМС США Томас Модли, который заявив, что капитан принимал плохие решения. Модли указал, что Крозьер направил письмо соответственно военное иерархии, однако не позаботился, чтобы она не вышла за пределы этой иерархии.

"Это без нужды подняло тревогу", - указал Модли.

Репортаж TVNET с авианосца Theodore Roosevelt от 2018 года

Как сообщает Reuters, Пентагон на прошлой неделе решил держать в тайне часть данных о заболевании военных Covid-19.

В политических кругах США мнения по поводу данного события расходятся. Кандидат в президенты США Джо Байден сказал, что администрация его оппонента Дональда Трампа "приняла плохие решения", отстранив командира, который пытался завоевать поддержку мероприятиям, ограничивающим распространение вируса на корабле.

На борту корабля в узких помещениях живет большое число людей, поэтому изоляция заболевших невозможна, указал в письме капитан. Он считает, что наилучшим решением было бы установить карантин почти всем солдатам.

После предания письма огласке экипаж Theodore Roosevelt получил разрешение провести карантин на небольшом острове Гуама.

Галерея: Авианосец Theodore Roosevelt