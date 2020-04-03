Достигнут значительный прогресс в устранении дефицита дезинфицирующих средств в Латвии

Как сообщила представитель министерства Эвита Урпена, проведены переговоры с рядом предприятий - и об увеличении производственных мощностей компаний, которые уже ранее производили дезинфицирующие средства, и о переориентации на их производство предприятий, которые ранее их не выпускали.

В настоящее время крупнейшими производителями дезинфицирующих средств в стране являются завод бытовой химии Spodriba, крупнейший производитель алкогольных напитков Latvijas balzams и Rīgas farmaceitiskā fabrika.

Представитель министерства напомнила, что Минэкономики организовало рабочую группу вместе с Инспекцией здравоохранения и Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

У производителей дезинфицирующих средств возникли трудности с получением сырья из-за рубежа, поэтому LVĢMC составил список веществ, которые можно использовать в качестве активных веществ для производства дезинфицирующих средств.

Чтобы удовлетворить большой спрос на этанол, упрощены требования к его использованию, при этом этанол, который используется для производства дезинфицирующих средств, не облагается акцизом.

Одновременно Минэкономики и Латвийское агентство инвестиций и развития работает с имеющимися и потенциальными производителями, чтобы увеличить в стране производство защитных масок. В сотрудничестве с Рижским техническим университетом ведется разработка шести прототипов особо надежных масок.